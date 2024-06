Casalini conquista un argento europeo nel sincro in coppia con Verzotto a Belgrado

I due azzurri si sono piazzati alle spalle dell’Austria, con la coppia composta da Anton Knoll e Dariush Lotfi che ha conquistato la medaglia d’oro dalla piattaforma da dieci metri. Francesco Casalini, 19 anni di Bergamo, è tesserato per la Bergamo Tuffi/Marina Militare ed è allenato dal bergamasco Davide Pasinetti, aggregato allo staff tecnico della Nazionale italiana. Julian Verzotto, 23 anni, è cresciuto nel Bolzano e ora è in forza al Centro Sportivo Carabinieri. hanno conquistato la medaglia d’argento, grazie agli ultimi due tuffi. «Sono molto soddisfatto, perché è stata una delle prime gare che abbiamo disputato nel sincro - dice l’atleta bergamasco -, inoltre eravamo entrambi al debutto in un Europeo assoluto. Ci troviamo molto bene insieme».