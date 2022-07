Casalini e Pizzini ancora sul podio: doppio argento agli Europei juniores di tuffi

L’ultima giornata degli Europei juniores di tuffi portano altre due medaglie agli atleti della Bergamo Tuffi. A Otopeni, in Romania, domenica 24 luglio , il bergamasco Francesco Casalini ha conquistato l’argento dalla piattaforma alle spalle del tedesco Gregorchuk Eikermann (bronzo per il britannico Robbie Lee); argento anche per Elisa Pizzini, veronese tesserata per il club bergamasco, seconda nella gara del trampolino da tre metri vinta dalla tedesca Lotti Hubert, con la britannica Evie Smith a completare il podio.