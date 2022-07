Caso Palomino, l’avvocato di Martina Caironi: «Fare chiarezza è fondamentale»

«Il caso Caironi era lineare, Martina era palesemente in buonafede. A Palomino suggerirei di fare chiarezza nel più breve tempo possibile». Mercoledì 27 luglio è stata una giornata d’attesa nella vicenda che riguarda José Luis Palomino, il difensore dell’Atalanta risultato positivo al Clostebol Metabolita dopo un controllo effettuato in ritiro dalla Nado Italia e sospeso in via cautelare dal tribunale antidoping. Il club nerazzurro non rilascia dichiarazioni, ma quasi certamente il difensore argentino chiederà che vengano effettuate le controanalisi. Nel frattempo l’avvocato Giovanni Fontana, legale di Martina Caironi nella vicenda che nel 2019 portò al deferimento per doping della campionessa paralimpica e alla successiva riduzione della squalifica a 4 mesi, ripercorre le tappe di quel processo sportivo alla luce del caso Palomino. «Il caso di Martina era evidente: riuscimmo a dimostrare che aveva seguito le direttive di un medico federale (poi squalificato, ndr) e aveva assunto un prodotto contenente Clostebol – ricorda il legale –. Tramite la corrispondenza col medico, che peraltro ammise l’errore, riuscimmo a dimostrare la buona fede. Molte volte gli atleti trovati positivi pagano leggerezze, superficialità, disattenzione. Non la volontà di doparsi».