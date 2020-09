Castagne-Leicester, è fatta Per l’esterno pronti 25 milioni

L’Atalanta si è radunata lunedì 31 agosto senza novità in rosa, fatta esclusione per i ritorni dai prestiti di Reca, Carnesecchi e Pessina. Le new entry si aggregheranno in itinere, a partire da Miranchuk, il primo acquisto, già ufficializzato dalla Lokomotiv Mosca: l’Atalanta comunicherà il suo ingaggio nei prossimi giorni, visto che il giocatore, alla fine, arriverà a Bergamo nella serata di martedì 1 settembre e probabilmente martedì 2 inizierà le visite mediche. Aleksey Miranchuk si veste di nerazzurro per 14,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita: firmerà un quinquennale di poco inferiore ai 2 milioni annui.

Il secondo arrivo potrebbe essere quello del difensore e tutte le strade portano a Romero: attesi nuovi sviluppi dalla trattativa con la Juventus, ci sono da definire i dettagli, ma la fumata bianca è vicina . E poi chi arriverà? Magari un altro attaccante: il fatto che Ilicic non figuri nell’elenco dei convocati fa intendere che l’Atalanta stia pensando anche ad un eventuale prolungamento dell’indisponibilità dello sloveno. Dunque, potrebbe esserci un ulteriore innesto: visto l’investimento su Miranchuk, sono da escludere altri nomi pesanti come Boga e Thauvin, ma c’è l’idea Lasagna e si pensa ad altre soluzioni, anche dall’estero, come De La Vega.