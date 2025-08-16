Sport / Bergamo Città
Sabato 16 Agosto 2025
Castelli Calepio, che spettacolo: batte il Valgatara e firma lo scudetto di Serie B
TAMBURELLO. A San Paolo d’Argon i bergamaschi già promossi nella massima serie conquistano il tricolore dopo una partita ricca di colpi di scena. Sorpresa in Serie A: il Castellaro piega il Solferino dopo cinque ore di gara
Castelli Calepio sugli scudi e sullo scudetto. A San Paolo d’Argon la squadra bergamasca, già promossa nel campionato di Serie A di tamburello maschile, firma l’impresa conquistando il tricolore di Serie B.
I calepini festeggiano dopo una sfida thriller contro il Valgatara, piegato con un doppio 6-5 dopo una gara ricca di colpi di scena.
Sullo stesso campo il Segno si conferma campione tra le donne mentre tra gli uomini la sorpresa è firmata dal Castellaro che si prende lo scudetto di Serie A nel derby mantovano contro il Solferino, campione d’Europa, battuto al tie-break dopo cinque ore di gioco.
