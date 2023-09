Cattaneo, Giaimi e Venturelli: le staffette azzurre da podio sono targate Bergamo

L’oro dei pro sfuma nel finale

Fra i professionisti Cattaneo (quinto nella crono individuale di mercoledì) ha gareggiato con Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Soraya Paladin. La staffetta mista è infatti la prova a squadre per eccellenza a cronometro che vede in gara prima i tre uomini che poi passano il testimone alle donne. E in Olanda gli uomini azzurri hanno fatto segnare il miglior tempo: Cattaneo e Affini hanno chiuso i 19,3 km in 20’36” alla media di 56,170 all’ora (conta il tempo del secondo di ogni terzetto) staccando di 21 secondi la Francia (Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Benjamin Thomase) e di 27 la Germania. Le azzurre Cecchini, Guazzini e Paladin ingaggiano una lotta sul filo dei secondi con le francesi, partite dopo le nostre atlete e in costante recupero. L'Italia chiude al primo posto provvisorio in 44’27”93 (parziale di 23’47”03 per le azzurre), ma poi sul traguardo piomba la Francia (con Audrey Cordon Ragot, Cedrine Kerbaol e Juliette Labous che in 23’23”16 fissano il miglior tempo fra le donne): il 44’23”72 complessivo dei transalpini fa scivolare gli azzurri al secondo posto. Bronzo alla Germania (Miguel Heidemann, Jannik Steimle, Maximilian Richard Walscheid, Lisa Klein e Franziska Koch e Mieke Kröger) in 44’46”51.