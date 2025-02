Cavagna e Bonzi sul podio dei Tricolori. Nadir al secondo posto e Nicola al terzo

A Lollo il titolo master M 35

Bonzi, classe 1995 di Dossena, figlio d’arte, si è classificato sesto nella generale, nonostante un calo nella seconda parte di gara, con il tempo di 2h19’55” e ha di conseguenza guadagnato il bronzo. Il titolo tricolore è andato a Lhoussiane Oukhird (2h16’58” per il portacolori dell’Asd At Running), ma le soddisfazioni per Bergamo non sono finite qui, considerando che tra i migliori ha chiuso anche Antonino Lollo (Gruppo alpinistico vertovese), ottavo assoluto e quarto italiano in 2h25’30” con la soddisfazione del titolo italiano master M 35.