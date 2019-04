«Cene al buio» a Romano

Serate speciali a La Conchiglia

«Cene al buio», sono state intitolate. E non è una boutade. Si mangia effettivamente in una sala completamente oscurata, così che i commensali possano per una volta rendersi conto di cosa significhi essere non vedenti, e siano di conseguenza stimolati ad utilizzare gli altri organi di senso.