Challenger, sconfitta con rammarico per Vincent Ruggeri: alla pari con Goffin

Sconfitta con rimpianti, ma Samuel Vincent Ruggeri ha centrato l’obiettivo minimo: giocarsela al meglio. Lunedì 30 ottobre nel primo turno del Challenger-Trofeo Faip Perrel all’Italcementi il 21enne di Albino non è riuscito nell’impresa di sovvertire i pronostici e battere il belga David Goffin, ora n.111 Atp, ma ex numero 7 del mondo. Goffin si è imposto in due set, 6-4 7-6, ma Vincent Ruggeri ha battagliato per quasi due ore alla pari dell’illustre avversario, trovandosi avanti nel tie-break decisivo del secondo set dopo aver annullato tre match-point sul 6-5.