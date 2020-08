Champions: Celtic eliminato Nerazzurri in terza fascia

La bella notizia per l’Atalanta è arrivata mercoledì 26 agosto in serata, quando il Celtic è stato eliminato dal secondo turno preliminare di Champions League (1-2 in casa contro gli unghersi del Ferencvaros): per effetto di questo risultato, l’Atalanta balza dalla quarta alla terza fascia nel sorteggio della fase a gironi 2020/21. Il che dovrebbe garantire, almeno sulla carta, un girone meno duro.

La promozione dei nerazzurri è arrivata perché in corsa per gli ultimi sei posti della fase a gironi sono rimaste solo quattro formazioni (Benfica, Dinamo Kiev, Salisburgo e Olympiakos) con un coefficiente superiore all’Atalanta, quindi almeno due qualificate saranno alle spalle dei nerazzurri. E visto che fra le 26 squadre già sicure della fase a gironi in sei hanno già coefficiente inferiore rispetto all’Atalanta, in tutto ci saranno almeno otto squadre con un coefficiente inferiore alla squadra di Gasperini. Le otto squadre che andranno in quarta fascia.