Champions, Gasperini: «Manchester United, ci misuriamo col top»

«Adattamenti sì, ma senza snaturare l’Atalanta». La notizia della vigilia, sottoscritta da Gian Piero Gasperini: «Cinque assenza come quelle di Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina e Toloi, anche due nello stesso reparto, riducono al minimo i rischi di sbagliare formazione – sorride il tecnico nel colloquio con la stampa su Zoom –. Non rinunceremo alla nostra filosofia». Spazio al 4-2-3-1 a specchio con quello di Solsksjaer, insomma, nella tana del Manchester United: «Giocare davanti a 75 mila persone è sempre emozionante», rimarca Marten de Roon, che a fianco del suo tecnico dalla pancia dell’Old Trafford conia una nuova espressione: «Siamo tutti capitani, è una squadra intera giocare e a parlare».

I «cinque capitani» di cui sopra provocheranno, a meno di un adattamento dello stesso olandese da terzo dietro come mezzora a Empoli domenica scorsa, l’arretramento dei pendolini Zappacosta e Maehle nella linea a quattro. Ma l’uomo in panchina preferisce parlare di strategia, più che di tattica: «Dovremo essere bravi a difendere, perché tutto parte da lì, dal saper limitare la forza offensiva di un avversario che attacca in massa, ha qualità e forza fisica, ma anche a costringerlo quanto più possibile nella sua metà campo dov’è più vulnerabile». Se Gasperini individua il punto debole altrui nella fase difensiva, il piatto forte nerazzurro è nell’esperienza accumulata dal 2019 a oggi nella regina delle coppe : «Come col City, vedi dura lezione di due anni fa, e col Liverpool, ne usciremo arricchiti, perché il calcio inglese è il top, un livello altissimo che ti fa crescere», rimarca il condottiero dei bergamaschi, memore della manita subita all’Etihad Stadium da Guardiola. «Uno che ci ha fatto i complimenti, come Andreazzoli domenica, come Capello in tv, come Tuchel. Un riconoscimento alla mia idea di calcio ostinatamente portata avanti grazie soprattutto ai giocatori: sono gli interpreti a consentire a un visionario di mettere in campo i risultati».