Champions, più di duemila tifosi bergamaschi a Stoccarda

I meeting point per i tifosi

Per i sostenitori bergamaschi sono stati previsti due meeting point: il primo in centro città dalle 11 al Schlossgarten beer garden, accessibile tramite la stazione della metropolitana «Staatsgalerie» e aperto fino alle 18 con servizi di ristorazione, distante circa 15 minuti a piedi dal centro città. Fra le 17,30 e le 18 partenza con tram speciali dalla stazione metropolitana Staatsgalerie in direzione del secondo meeting point. In alternativa ai tram si può prendere la linea U4 o U9 della metropolitana in direzione Untertürkheim con tempo di percorrenza 15/20 minuti.