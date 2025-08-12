Chiara Consonni, gran colpo in Polonia. Successo in volata nella prima tappa

Chiara: «In Polonia atmosfera fantastica»

Grande euforia per Chiara dopo il successo: «Questo è il mio primo Tour de Pologne - ha detto - e sono davvero felice di correre qui in Polonia: le persone sono così gentili, estroverse e allegre che mi sento un po’ come a casa. E l’atmosfera era fantastica, con tanti appassionati lungo le strade che facevano il tifo per noi. Abbiamo lavorato bene come squadra, abbiamo tenuto la gara sotto controllo, e poi ho dato il massimo in volata per raggiungere il mio obiettivo. Quando ho visto il cartello dei 100 metri, ho iniziato il mio sprint e tagliare il traguardo per primo è stata una sensazione incredibile. È andato come speravo. Ora vedremo cosa possiamo fare nelle prossime due tappe, ma per ora mi sto solo godendo il momento»