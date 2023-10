Chiara Consonni si prende la Cina: trionfo al Tour of Chongming Island

Mancava giusto il punto esclamativo, ma ora è arrivato: Chiara Consonni (Uae) conquista la Cina. Sabato 14 ottobre, al Tour of Chongming Island, kermesse per velociste, la bergamasca di Brembate Sopra ha vinto la terza e ultima frazione della corsa cinese conquistando la maglia verde della classifica a punti e definitivamente quella della classifica generale, scavalcando in extremis l’olandese Mylène De Zoete. Per Chiara, quarta nella prima frazione e terza nella seconda, la vittoria di tappa in Cina è la seconda stagionale dopo il successo nell’ultima frazione del Giro d’Italia femminile, a Olbia. «Partivo con l’intenzione di giocare per la classifica generale, sono molto contenta per me e per la squadra», ha detto Chiara.