«Ciao Sandro», l’ultimo saluto di Boccaleone al mitico presidente Ghisleni

Boccaleone si è fermato come ai tempi d'oro , quando c’era da spingere i suoi viola in campo, ma stavolta il «pienone» era tutto per lui, fuori e dentro la parrocchiale del quartiere per l’ultimo saluto all’artefice numero uno della «favola Virescit», Alessandro «Sandro» Ghisleni, il presidente del club dal ’79 al ’93. Ex giocatori, dirigenti, tifosi, concittadini, hanno riempito la chiesa per ricordare Ghisleni, scomparso domenica 5 marzo a 85 anni dopo aver scritto il primo romanzo del calcio cittadino. La sua Virescit è la storia di una squadra di quartiere salita dalla Promozione allo spareggio per la Serie B, la prima a sfidare l’Atalanta in un derby bergamasco, prima del prodigio Alzano e del «miracolo» AlbinoLeffe.