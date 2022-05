Ciclismo, Consonni e Fidanza show nell’inseguimento a squadre in Canada

Donne d’oro, uomini d’argento. Prova di forza del ciclismo bergamasco in azzurro a Milton, in Canada, nella seconda prova della Nations Cup, inseguimento a squadre su pista nella notte italiana di venerdì 13 maggio . L’Italia del quartetto femminile domina la prova chiudendo in 4’17”552 davanti all’Australia e agli Stati Uniti, col Canada quarto. Nel trionfo azzurro splende il marchio doc delle bergamasche Chiara Consonni e Martina Fidanza, 22 anni di Brembate Sopra , in un team ad alto tasso orobico completato in finale dalla campionessa del mondo Elisa Balsamo, 24 anni, piemontese ma residente a Sarnico, e da Barbara Guarischi, 31 anni, da anni trasferita nel Lecchese ma originaria di Ponte San Pietro.