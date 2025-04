Civ, Ottaviani regala il bis all’Extreme in Supersport. Pirro 2° in Superbike

Doppietta di Luca Ottaviani nella Supersport 600NG in sella alla MV Agusta dell’Extreme Racing Service di Bergamo, domenica 6 aprile nel primo round del Campionato italiano velocità (Civ) a Misano. Dopo aver vinto sabato 5, il pilota marchigiano del team bergamasco si è ripetuto e ora guida il campionato con un vantaggio di 17 punti su Xavier Artigas e 21 lsu Federico Fuligni e Andrea Mantovani. Ottavo posto per Stefano Valtulini di Bolgare, 5° in classifica con 24 punti.