Clusone addio, tutti a Zingonia: si parte il 10 luglio con i test

Niente Clusone: l’Atalanta, quest’anno, non si sposterà in Val Seriana. Il ritiro sarà a Zingonia, dove la squadra si ritroverà mercoledì 10 luglio: la preparazione sarà interamente al Centro Bortolotti, con l’intermezzo di qualche amichevole (ancora non definita) tra Italia ed estero. Il 2023/24 è appena finito, ma è già ora di fare i programmi per la prossima stagione: la prima data è appunto quella del 10 luglio, giorno del ritrovo a Zingonia: subito visite mediche e test atletici, ma senza spostarsi in Val Seriana, perché la squadra resterà in ritiro al Centro Bortolotti. Sarà l’Under 23 a prendere il posto della prima squadra a Clusone. Una scelta dovuta anche al fatto che gran parte della rosa arriverà in una data successiva al 10 luglio, visti gli impegni con le nazionali, dunque il gruppo sarà comunque più che ridotto nei primi giorni. Anche perché mancherà pure Scalvini, fuori per sei mesi dopo la rottura del crociato: il difensore sta affrontando la riabilitazione post-operatoria a Roma, a Villa Stuart.