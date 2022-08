«Col Milan un’occasione per la città e la squadra». Domenica sera prima partita di campionato a Bergamo per l’Atalanta

Serie A. «Mi sembra eccessivo considerarlo uno scontro diretto. È uno scontro di altro profilo, ma gli obiettivi dell’Atalanta non dipendono dalla gara di questa domenica. Noi sicuramente faremo di tutto per fare la nostra miglior partita. Non è uno scontro diretto, il Milan gioca per lo Scudetto». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan in programma domenica sera alle ore 20.45 a Bergamo.