Colere abbraccia la Coppa Europa: Belingheri e Savoldelli ai nastri di partenza

Sia Sofia, sia Marika stanno disputando una stagione un po’ opaca e la speranza è che l’aria di casa possa essere salutare e favorire un loro acuto. L’ultima volta, nel 2017, tra le donne vinsero Francesca Gallina e proprio Belingheri: per la rider di Roncola San Bernardo, dunque, una chance molto ghiotta per indirizzare in modo diverso l’annata. In campo maschile ci sarà invece in lizza Niccolò Colturi, bormiese cresciuto nello Scalve Boarder Team, reduce del doppio successo austriaco di Reiteralm e dunque in grande forma, carico anche per la quarta posizione nella classifica generale: è a quota 205 contro i 338 del leader tedesco Kurt Hoshino a 338. Tra le donne comanda la francese Leicht. Giovedì 15 training, venerdì 16 e sabato 17 le gare con batterie a partire dalle ore 12.