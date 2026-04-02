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Sport / Bergamo Città Giovedì 02 Aprile 2026

Colere si mette al centro d’Italia: al via la due giorni degli Assoluti

SNOWBOARDCROSS. Venerdì 3 e sabato 4 aprile la località scalvina mette in pista i Tricolori. Assente Moioli, al cancelletto le stelle e i migliori talenti del panorama azzurro. Si comincia con le categorie giovanili, il giorno dopo i big.

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Colere si mette al centro d’Italia: al via la due giorni degli Assoluti
La pista di Colere sarà teatro della due giorni dei Campionati italiani assoluti di snowboardcross: al via i protagonisti e i migliori prospetti del movimento azzurro

Sipario col botto. Colere è pronta a chiudere la stagione degli eventi agonistici con gli Assoluti di snowboardcross, venerdì 3 e sabato 4 aprile, con una due giorni di lusso pur senza la regina Michela Moioli, assente annunciata.

Al cancelletto si presenteranno stelle splendenti e talenti al decollo del panorama italiano, a cominciare dai campioni mondiali juniores Lisa Francesia Boirai e Tommaso Costa, passando per Sofia Groblechner, Niccolò Colturi e Matteo Rezzoli. Sarà una kermesse speciale per Sofia Belingheri, che inizia la nuova avventura come tecnico dello Scalve Boarder Team, il club che l’ha vista crescere sino alla Coppa del Mondo.

Si comincia venerdì 3 con le categorie Giovani, Allievi e Ragazzi: dalle 11,20 le qualifiche, dalle 12 le finali. Sabato 4 i big (qualifiche dalle 10,50, finali dalle 11,40).

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