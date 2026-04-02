Colere si mette al centro d’Italia: al via la due giorni degli Assoluti

Sipario col botto. Colere è pronta a chiudere la stagione degli eventi agonistici con gli Assoluti di snowboardcross, venerdì 3 e sabato 4 aprile , con una due giorni di lusso pur senza la regina Michela Moioli, assente annunciata.

Al cancelletto si presenteranno stelle splendenti e talenti al decollo del panorama italiano, a cominciare dai campioni mondiali juniores Lisa Francesia Boirai e Tommaso Costa, passando per Sofia Groblechner, Niccolò Colturi e Matteo Rezzoli. Sarà una kermesse speciale per Sofia Belingheri, che inizia la nuova avventura come tecnico dello Scalve Boarder Team, il club che l’ha vista crescere sino alla Coppa del Mondo.