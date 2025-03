Colombi conquista il 39° Prealpi Orobiche. È tripletta, aveva vinto anche nel 2024

La dedica di Marco a papà Fabrizio, vittorioso nel 1987, e da poco uscito dall’ospedale. Una spinta in più per Marco che ha dominato letteralmente le prime tre prove e al giro di boa aveva un margine di 17”7 sugli inseguitori. Nell’ultima prova un rischio: «Stavo per gettare alle ortiche la vittoria con un lungo sulla Valtaleggio2. Ho urtato una palizzata di legno che si è conficcata nel retrotreno. Ma sono ripartito a tutto gas per non buttare via il successo».