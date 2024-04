Colombi e Curiazzi, marcia verso i sogni: in Turchia il Mondiale con vista sui Giochi

Colombi e Curiazzi. La marcia di Bergamo verso le Olimpiadi passa per i Mondiali a squadre. Domenica 21 aprile (diretta tv su Rai Sport dalle 8,05 alle 11,55) ad Antalya (Turchia) Nicole Colombi, 28 anni di Scanzorosciate, e Federica Curiazzi, 31enne di Barzana, sognano ali iridate per planare ai Giochi di Parigi. Accanto alle big azzurre Antonella Palmisano, Anna Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti, Nicole e Federica sono tra i 20 convocati azzurri in cerca di un acuto per lanciare la candidatura olimpica e guadagnarsi la vetrina degli Europei di Roma, dal 7 al 12 giugno.Colombi è reduce dal titolo italiano assoluto nella 20 km con il tempo di 1h32’54”. «Più che al minimo per gli Europei punto a una prestazione che mi regali buone sensazioni». ha auspicato Nicole che sarà in gara nel quintetto azzurro con Giorgi, Alexandrina Mihai ed Eleonora Dominci.