Colombi, debutto doc nella mezza maratona: vittoria a Dublino per i Mondiali

«I riscontri che speravamo»

«Ero curiosa di mettermi alla prova su questa nuova distanza e ho avuto i riscontri che speravamo», ha sottolineato soddisfatta Nicole che chiude col botto un anno d’oro, segnato dal terzo posto individuale nella 35 km della Coppa del Mondo di Podebrady e dall’11° posto ai Mondiali di Tokyo sulla lunga distanza.