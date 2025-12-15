Sport / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025
Colombi, debutto doc nella mezza maratona: vittoria a Dublino per i Mondiali
ATLETICA. La 29enne marciatrice di Scanzorosciate festeggia l’esordio nella specialità conquistando la tappa Bronze del World Race Walking Tour e prenotando un posto per la kermesse iridata a Brasilia. «Felice dei riscontri»
In marcia verso i Mondiali. Al debutto nella mezza maratona a Dublino Nicole Colombi, 29enne marciatrice di Scanzorosciate, conquista la tappa Bronze del World Race Walking Tour con il tempo di 1h35’44” e prenota un posto per i Mondiali a squadre in programma ad aprile a Brasilia.
«I riscontri che speravamo»
«Ero curiosa di mettermi alla prova su questa nuova distanza e ho avuto i riscontri che speravamo», ha sottolineato soddisfatta Nicole che chiude col botto un anno d’oro, segnato dal terzo posto individuale nella 35 km della Coppa del Mondo di Podebrady e dall’11° posto ai Mondiali di Tokyo sulla lunga distanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA