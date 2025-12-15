Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025

Colombi, debutto doc nella mezza maratona: vittoria a Dublino per i Mondiali

ATLETICA. La 29enne marciatrice di Scanzorosciate festeggia l’esordio nella specialità conquistando la tappa Bronze del World Race Walking Tour e prenotando un posto per la kermesse iridata a Brasilia. «Felice dei riscontri»

Nicole Colombi, 29 anni di Scanzorosciate, ha concluso col botto in Irlanda un’ottima stagione dopo il 3° posto nella 35 km di Cdm e l’11° posto ai Mondiali
(Foto di Grana/Fidal)

In marcia verso i Mondiali. Al debutto nella mezza maratona a Dublino Nicole Colombi, 29enne marciatrice di Scanzorosciate, conquista la tappa Bronze del World Race Walking Tour con il tempo di 1h35’44” e prenota un posto per i Mondiali a squadre in programma ad aprile a Brasilia.

«I riscontri che speravamo»

«Ero curiosa di mettermi alla prova su questa nuova distanza e ho avuto i riscontri che speravamo», ha sottolineato soddisfatta Nicole che chiude col botto un anno d’oro, segnato dal terzo posto individuale nella 35 km della Coppa del Mondo di Podebrady e dall’11° posto ai Mondiali di Tokyo sulla lunga distanza.

