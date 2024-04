Comincia in Portogallo il Campionato mondiale di enduro: bergamaschi agguerriti, ma Oldrati non c’è

Il Campionato mondiale di enduro riparte in Portogallo: la prova d’apertura è in programma da venerdì 5 a domenica 7 aprile a Fafe. Il torneo iridato proporrà poi altri sette appuntamenti, fra cui quello in Italia, a Bettola/Ponte dell’Olio (Piacenza), dal 21 al 23 giugno.