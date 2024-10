Conegliano è troppo forte, ma per un set il Volley Bergamo 1991 gioca alla pari

Il Volley Bergamo come da pronostico torna a mani vuote dalla trasferta di domenica 27 ottobre sul campo della corazzata Conegliano che si conferma troppo forte e vince in tre set. Ma le bergamasche mostrano comunque qualche segnale incoraggiante, a cominciare dalla capacità di reagire ai primi due set dominati dalle venete (25-13 e 25-17): nel terzo parziale la squadra di Parisi gioca infatti punto a punto prendendo anche un piccolo margine, per poi cedere 25-23.

«Dobbiamo ripartire proprio da questo terzo set - ha detto la rossoblù Roberta Carraro, ex di turno -. Purtroppo, appena gli abbiamo lasciato spazio, hanno recuperato il nostro +3 e sono andate a chiudere. Ma abbiamo fatto belle cose dopo un inizio non proprio buono: dal secondo siamo cresciute e nel terzo ci siamo divertite. Torniamo in campo così già mercoledì».

Mercoledì trasferta a Roma