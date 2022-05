Consonni-Balsamo: una madison da urlo. Le azzurre-bergamasche ok in Canada

Chiara, 22enne di Brembate Sopra, ha vinto in Nord America due ori (anche nell’inseguimento), mentre Elisa, 24 anni, ne ha conquistati addirittura tre (anche nell’inseguimento e nell’omnium) : le due, reginette della prestigiosa manifestazione, hanno concluso trionfalmente la loro partecipazione in terra canadese con l’affermazione nella madison (54 punti) sul tandem dell’Australia (45) e su quello dell’Irlanda (29) . Una prova di forza e di intelligenza in cui hanno saputo gestire le forze entrando in scena nella bagarre al momento più opportuno.