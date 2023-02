Consonni cala il poker: argento nella madison, quarta medaglia agli Europei

Il poker è servito. Ancora una medaglia per Simone Consonni, la quarta, agli Europei di ciclismo su pista a Grenchen, in Svizzera. Dopo l’oro nella corsa a punti e nell’inseguimento a squadre e l’argento nell’omnium, domenica 12 febbraio il 28enne di Brembate Sopra ha conquistato l’argento anche nella madison in coppia con Michele Scartezzini . In finale i due azzurri, che hanno chiuso con 34 punti, si sono dovuti arrendere alla Germania (43 punti) di Roger Kluge e Theo Reinhardt mentre il bronzo è andato alla Francia con la coppia Thomas-Grondin.