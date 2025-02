Consonni e Guazzini, madison d’argento. Cinque medaglie bergamasche agli Europei

Nella quinta ed ultima giornata di gare a Heusden-Zolder, sede dei Campionati europei su pista 2025, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini non tradiscono le attese e conquistano la medaglia d’argento nella madison, aggiungendo un altro importante risultato al palmarès dell’Italia, che raggiunge così quota 6 medaglie (3 ori e 3 argenti) e occupando la seconda posizione del medagliere finale (alle spalle dell’Olanda). Le due, campionesse olimpiche della specialità restano a lungo in lotta per il primo posto, ma all’ultimo giro devono cedere il passo alle olandesi Lisa van Belle e Maike van der Duin, che accelerano nel finale e vincono l’ultimo sprint, strappando loro l’oro e prendendo una rivincita dopo la sconfitta subita a Parigi. Consonni e Guazzini, comunque, si confermano ancora una volta tra le migliori nella disciplina, chiudendo la gara con 53 punti.