Consonni-Plebani, doppio sorriso: Chiara vince al Giro, Davide è secondo in Nations Cup

Festa all’ultimo atto. Con una volata perfetta nel tortuoso finale di Padova, domenica 10 luglio 2022 la bergamasca Chiara Consonni firma la decima e ultima tappa del Giro donne regalando alla Valcar-Travel & Service un trionfo storico . Mai, in passato, la formazione bergamasca era riuscita a salire sul gradino più alto del podio nella corsa a tappe italiana. Ci ha pensato la 23enne velocista di Brembate Sopra a infrangere il tabù mettendosi alla spalle il meglio della concorrenza, Rachele Barbieri, Emma Norsgaard e l’iridata Elisa Balsamo . «Sono contentissima, abbiamo fatto un grandissimo Giro», ha esultato alla fine Chiara, al primo centro in una gara del World Tour dopo i tre successi in Belgio. «Dopo i due ritiri nel 2020 e nel 2021, arrivare a Padova sarebbe stato un successo. Arrivarci alzando le braccia al cielo è qualcosa di incredibile».