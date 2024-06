Consonni si regala un argento ai Campionati italiani, brilla anche Balsamo

Un argento per il compleanno. È la medaglia che sabato 22 giugno si è messa al collo Chiara Consonni, seconda ai Campionati italiani Élite su strada a Scarperia, in Toscana, e a giudicare dal pugno di stizza rifilata alla bicicletta a fine gara è un regalo agrodolce per i 25 anni che Chiara compierà lunedì 24.

Il sorriso d’oro è dell’implacabile 32enne Elisa Longo Borghini che ha trasformato il tratto in salita a 27 km dal traguardo nel trampolino verso la conferma del titolo tricolore nonostante il tentativo d’inseguimento promosso dall’Uae, con Silvia Persico in prima fila, che ha ridotto lo svantaggio fino a 26”. Alle spalle dell’imprendibile piemontese Consonni si è presa la volata di gruppo che ha regalato il podio a Eleonora Camilla Gasparrini, 22 anni, bronzo e prima tra le Under. Brilla anche Elisa Balsamo, apripista doc della Longo Borghini. Il sesto posto finale può riaccendere la speranza in chiave Olimpiadi per la bergamasca acquisita di Sarnico, mentre Arianna Fidanza ha chiuso all’11° posto.