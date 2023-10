Consonni, stavolta la Cina non è dorata: Chiara seconda al Tour of Guangxi

Stavolta il sorriso è d’argento ma la Cina si conferma terra felice per Chiara Consonni. Dopo aver conquistato il Tour of Chongming Island, martedì 17 ottobre la campionessa di Brembate Sopra ha chiuso al secondo posto il Tour of Guangx i, prova unica in linea di 144 km. La bergamasca si è arresa in volata alla polacca Daria Pikulik dopo aver controllato agevolmente la gara. Al terzo posto l’irlandese Mia Griffin. Martina Fidanza, concittadina di Chiara, si è piazzata 79esima a 4’52 dalla vincitrice.