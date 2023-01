Conti e Ghilardi, ritorno trionfale a Orio: sorrisi e festa per le regine degli Europei

Foto, sorrisi, abbracci . E attorno a loro parecchio azzurro. Non poteva essere diverso il ritorno a casa per la neo-regina d’Europa Sara Conti (a fianco di Niccolò Macii) e per la «reginetta» Rebecca Ghilardi (con Filippo Ambrosini), atterrate lunedì 30 gennaio a Orio direttamente da Helsinki, in Finlandia, dopo aver conquistato l’oro (Conti-Macii) e l’argento (Ghilardi-Ambrosini) nella gara d’artistico a coppie agli Europei di pattinaggio su ghiaccio.