Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

Conti-Macii, argento dorato al veleno: 2° posto con polemiche al Grand Prix

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 5 dicembre a Nagoya (Giappone) la bergamasca Sara e Niccolò si confermano nel «free» col primato italiano dietro a Miura e Kihara. Ma il punteggio dei padroni di casa è contestato.

La bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii in azione nel programma «free» della finale del Grand Prix in Giappone: splendido secondo posto per gli azzurri
La bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii in azione nel programma «free» della finale del Grand Prix in Giappone: splendido secondo posto per gli azzurri
(Foto di Ansa)

Argento dorato con retrogusto al fiele. Dopo la strepitosa prova nello «short» col nuovo primato italiano, la bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii si confermano al secondo posto nella finale del Grand Prix del pattinaggio su ghiaccio di figura a Nagoya, in Giappone. E anche nel «free» di venerdì 5 dicembre Sara e Niccolò firmano il nuovo primato italiano, bissando il secondo posto conquistato nel 2023.

Ma stavolta i due azzurri si tolgono anche il lusso di masticare amaro. Ma l’inezia di 1,93 punti che regala il successo ai giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara (225,21 per loro contro 223,28 degli azzurri) è stato accolto con incredulità dagli spettatori dell’Ig Arena e con polemiche al curaro sulla pagina Fb della federazione: «Ingiustizia, scandalo, vergogna», i commenti più eleganti postati in rete.

Conti e Macii hanno preceduto i tedeschi Hase e Volodin, terzi, lanciando un messaggio forte in vista dei Giochi di febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pattinaggio artistico
Sara Conti
Niccolò Macii
Grand Prix