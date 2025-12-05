Sport / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025
Conti-Macii, argento dorato al veleno: 2° posto con polemiche al Grand Prix
PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 5 dicembre a Nagoya (Giappone) la bergamasca Sara e Niccolò si confermano nel «free» col primato italiano dietro a Miura e Kihara. Ma il punteggio dei padroni di casa è contestato.
Argento dorato con retrogusto al fiele. Dopo la strepitosa prova nello «short» col nuovo primato italiano, la bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii si confermano al secondo posto nella finale del Grand Prix del pattinaggio su ghiaccio di figura a Nagoya, in Giappone. E anche nel «free» di venerdì 5 dicembre Sara e Niccolò firmano il nuovo primato italiano, bissando il secondo posto conquistato nel 2023.
Ma stavolta i due azzurri si tolgono anche il lusso di masticare amaro. Ma l’inezia di 1,93 punti che regala il successo ai giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara (225,21 per loro contro 223,28 degli azzurri) è stato accolto con incredulità dagli spettatori dell’Ig Arena e con polemiche al curaro sulla pagina Fb della federazione: «Ingiustizia, scandalo, vergogna», i commenti più eleganti postati in rete.
Conti e Macii hanno preceduto i tedeschi Hase e Volodin, terzi, lanciando un messaggio forte in vista dei Giochi di febbraio.
