Conti-Macii, argento dorato al veleno: 2° posto con polemiche al Grand Prix

Argento dorato con retrogusto al fiele. Dopo la strepitosa prova nello «short» col nuovo primato italiano, la bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii si confermano al secondo posto nella finale del Grand Prix del pattinaggio su ghiaccio di figura a Nagoya, in Giappone. E anche nel «free» di venerdì 5 dicembre Sara e Niccolò firmano il nuovo primato italiano, bissando il secondo posto conquistato nel 2023.

Ma stavolta i due azzurri si tolgono anche il lusso di masticare amaro. Ma l’inezia di 1,93 punti che regala il successo ai giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara (225,21 per loro contro 223,28 degli azzurri) è stato accolto con incredulità dagli spettatori dell’Ig Arena e con polemiche al curaro sulla pagina Fb della federazione: «Ingiustizia, scandalo, vergogna», i commenti più eleganti postati in rete.