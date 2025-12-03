Sport / Bergamo Città
Conti-Macii, assalto al Grand Prix: in Giappone antipasto delle Olimpiadi
PATTINAGGIO. Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre a Nagoya la bergamasca Sara e Niccolò saranno in gara nella finalissima con le migliori coppie del mondo, in un prequel dei Giochi. «Non sono al top ma ci proveranno».
In Giappone pensando a Milano-Cortina. Giovedì 4 dicembre e venerdì 5 a Nagoya la bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii cercheranno l’acuto nella finalissima del Grand Prix con sei delle sette migliori coppie d’artistico del mondo e sarà un antipasto delle Olimpiadi invernali di febbraio.
Per Sara e Niccolò è la terza partecipazione alla kermesse, ottenuta vincendo la tappa di tre settimane fa a Osaka, ma poi «un virus ha messo ko per una settimana Sara e perciò i ragazzi non saranno al top», ha spiegato l’allenatrice Barbara Luoni.
Ma il duo bergamasco-milanese parte comunque dal secondo posto nel ranking e un exploit sarebbe un trampolino di lancio verso i Giochi. In gara per gli azzurri anche Daniel Grassl nel singolo maschile.
