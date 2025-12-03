Conti-Macii, assalto al Grand Prix: in Giappone antipasto delle Olimpiadi

In Giappone pensando a Milano-Cortina . Giovedì 4 dicembre e venerdì 5 a Nagoya la bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii cercheranno l’acuto nella finalissima del Grand Prix con sei delle sette migliori coppie d’artistico del mondo e sarà un antipasto delle Olimpiadi invernali di febbraio.

Per Sara e Niccolò è la terza partecipazione alla kermesse, ottenuta vincendo la tappa di tre settimane fa a Osaka, ma poi «un virus ha messo ko per una settimana Sara e perciò i ragazzi non saranno al top», ha spiegato l’allenatrice Barbara Luoni.