Sport / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025

Conti-Macii, assalto al Grand Prix: in Giappone antipasto delle Olimpiadi

PATTINAGGIO. Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre a Nagoya la bergamasca Sara e Niccolò saranno in gara nella finalissima con le migliori coppie del mondo, in un prequel dei Giochi. «Non sono al top ma ci proveranno».

La bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii qui in azione al Lombardia Trophy: la coppia sarà in gara a Nagoya (Giappone) nelle finali del Grand Prix
(Foto di Bedolis)

In Giappone pensando a Milano-Cortina. Giovedì 4 dicembre e venerdì 5 a Nagoya la bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii cercheranno l’acuto nella finalissima del Grand Prix con sei delle sette migliori coppie d’artistico del mondo e sarà un antipasto delle Olimpiadi invernali di febbraio.

Per Sara e Niccolò è la terza partecipazione alla kermesse, ottenuta vincendo la tappa di tre settimane fa a Osaka, ma poi «un virus ha messo ko per una settimana Sara e perciò i ragazzi non saranno al top», ha spiegato l’allenatrice Barbara Luoni.

Ma il duo bergamasco-milanese parte comunque dal secondo posto nel ranking e un exploit sarebbe un trampolino di lancio verso i Giochi. In gara per gli azzurri anche Daniel Grassl nel singolo maschile.

Bergamo
Sport
Pattinaggio artistico
Ginnastica
Sara Conti
Niccolò Macii
Grand Prix