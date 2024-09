Conti-Macii, spettacolo finale all’IceLab: la coppia firma il Lombardia Trophy

Spettacolo e stelle. Due successi in tre sfide, l’Italia e Bergamo sorridono nella terza e conclusiva giornata del Lombardia Trophy, Memorial Anna Grandolfi, domenica 15 settembre al palaghiaccio IceLab di via San Bernardino. In testa dopo il programma breve delle coppie d’artistico, la bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii centrano il terzo successo di fila nell’evento confermandosi nel «libero» chiudendo a quota 203,02 punti davanti ai giapponesi Riku Miura e Ryichi Kihara e alla coppia ungherese Pavlova-Sviatchenko. Ai piedi del podio l’altra coppia targata Bergamo formata da Rebecca Ghilardi (classe ’99 di Pedrengo) e da Filippo Ambrosini.