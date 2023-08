Conto alla rovescia per il campionato: giovedì saluto ai tifosi, domenica il debutto

Due giorni di riposo, poi da martedì 15 agosto a Zingonia inizierà il conto alla rovescia verso il debutto in campionato di domenica 20 agosto sul campo del Sassuolo (fischio d’inizio alle 18,30). Mister Gian Piero Gasperini ha infatti concesso 48 ore di riposo alla squadra dopo l’amichevole di sabato sera con la Juve (terminata senza gol).

Giovedì saluto dei tifosi a Bergamo

Alla ripresa degli allenamenti riflettori puntati su Rafael Toloi (alle prese con un risentimento muscolare al flessore destro) e Michel Adopo (botta alla caviglia rimediata). In settimana è previsto il saluto ai tifosi, con una seduta a porte aperte (congiunta con l’Under 23) allo stadio di Bergamo in programma giovedì 17 agosto alle 18 (apertura dei cancelli alle 17, al termine dell’allenamento il saluto ai tifosi. A causa dei lavori di riqualificazione in corso, giovedì l’unico settore aperto al pubblico, sino al raggiungimento dei 9.061 posti disponibili, sarà la Curva Nord Pisani.