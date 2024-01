Conto alla rovescia per tornare in pista: sabato scatta il circuito provinciale di sci

La spruzzata di neve della notte di San Silvestro è sicuramente di buon auspicio per la stagione agonistica dello sci che sta facendo il conto alla rovescia per il debutto stagionale dei circuiti provinciali della Fisi. I primi a mettersi in pista saranno i Pulcini (i giovanissimi sciatori dal 2012 al 2015) che sabato 6 gennaio si presenteranno al cancelletto di partenza di Lizzola per il primo gigante stagionale. Domenica 7 gennaio toccherà invece ai Children (Under 14 e Under 16) attesi da uno slalom a Foppolo. Per il debutto dello sci nordico bisognerà invece aspettare la metà del mese: appuntamento domenica 14 gennaio alla pista Spessa di Clusone per una mass start in tecnica classica.