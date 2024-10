Contro il Venezia l’Atalanta può contare su Ruggeri e Djimsiti. Fuori Kolasinac

Non c’è Sead Kolasinac nei convocati dell’Atalanta per la trasferta di campionato a Venezia in programma domenica 20 ottobre (ore 15). La squadra nerazzurra s’è allenata nella mattinata di sabato 19 ottobre a Zingonia senza il difensore bosniaco, fermato da una sindrome influenzale, prima per la partenza del ritiro prepartita. Sono invece tornati a disposizione l’altro difensore Berat Djimsiti, infortunatosi all’anca sinistra in Champions con lo Shakhtar il 2 ottobre scorso, e Matteo Ruggeri che era stato fermato alla vigilia dello stesso match da problemi al ginocchio sinistro.