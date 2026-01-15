Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026

Coppa del Mondo in Cina: Belingheri si gioca l’accesso all’Olimpiade di Milano-Cortina

SNOWBOARDCROSS. La bergamasca contende a Carpano l’ultimo posto disponibile per i Giochi. Ovviamente già sicura Moioli, campionessa iridata in carica.

La bergamasca Sofia Belingheri, 30 anni, in Cina si gioca l’accesso all’Olimpiade di Milano-Cortina
La bergamasca Sofia Belingheri, 30 anni, in Cina si gioca l'accesso all'Olimpiade di Milano-Cortina

La Coppa del Mondo di snowboardcross affronta la tappa inedita di Dongbeiya, in Cina. È solo la seconda del circuito, ma è determinante verso l’Olimpiade di Milano-Cortina, perché proprio in Oriente Sofia Belingheri, bergamasca classe 1995, e Caterina Carpano, trentina classe 1998, si giocano l’ultimo posto disponibile. In caso di risultato equivalente, toccherà alla seconda (23ª in qualifica al debutto, caduta per l’orobica).

Michela Moioli, 30 anni, campionessa del mondo in carica
Michela Moioli, 30 anni, campionessa del mondo in carica

Gli altri tre pettorali sono già di Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner e ovviamente dell’alzanese Michela Moioli, campionessa iridata in carica: per lei la spedizione cinese, più che per l’esito finale, sarà funzionale all’adeguata messa a punto.

Pisoni: «Vogliamo risposte da tutti»

«Dongbeiya è una novità assoluta - spiega il direttore tecnico Cesare Pisoni, anche lui bergamasco -, conosciamo poco e siamo curiosi di vedere che feedback avremo. Temperature attorno ai -20 e pista di media lunghezza su cui vogliamo risposte. Da chi è in bagarre per l’Olimpiade, ma anche da chi ha il posto assicurato».

Il programma

All’alba di venerdì 16 gennaio le qualifiche: alle 4,20 italiane (le 11,20 locali) gli uomini; dalle 5,15 (12,15 locali) spazio alle donne. Sabato 17 e domenica 18, dalle 13 cinesi (le 6 del mattino in Italia) gli ottavi di finale per gli uomini ed i quarti per le donne.

Bergamo
Sport
Snowboard
Olimpiadi Invernali
sofia belingheri
Michela Moioli
Cesare Pisoni