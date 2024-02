Coppa Europa di corsa campestre, Valle Brembana e Recastello in Portogallo

Un sogno per due chiamato Coppa Europa. Domenica 25 febbraio ad Albufeira (Portogallo) Bergamo farà correre la speranza nella kermesse continentale per club di corsa campestre. Tra le 98 società e i 393 atleti in gara, in rappresentanza di 20 nazioni, saranno al via anche l’Atletica Valle Brembana e La Recastello Radici Group di Gazzaniga e sono pronte a calare i propri jolly. L’Atletica Valle Brembana punta forte sulle gare juniores e per la seconda edizione consecutiva si presenterà in gara con la formazione Under 20, brillante settima l’anno scorso. I sogni brembani sono affidati a Luciano Carallo, Davide Turrin, Davide Ceroni, Cristian Pesenti Pesenti e Carlo Tagliabue. «Il sogno nel cassetto è entrare nella top 5», è l’auspicio del presidente del club Roberto Ferrari.