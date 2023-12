Coppa Europa, Ghisalberti fa passi da gigante: chiude quinta in Austria

L’ascesa di Ilaria Ghisalberti in Coppa Europa continua. Dopo l’ottavo posto di mercoledì 6 a Zinal (Svizzera), sabato 9 la 23enne di Zogno ha centrato il quinto posto nel gigante di Mayrhofen, in Austria, centrando la prima «top 5» nella coppa continentale. Dopo il 10° posto nella prima manche, la bergamasca si è migliorata nella seconda chiudendo a 32 centesimi dalla vincitrice, la svedese Liv Ceder, che ha bruciato per un centesimo l’azzurra Lara Della Mea e per 5 la francese Marie Lamure, terza.