Coppa Europa a Schilpario: Gismondi e Ghio concedono il bis nell’inseguimento

Nella 20 km Under 20 maschile gara a senso unico con il piemontese Davide Ghio che giro dopo giro ha incrementato il suo vantaggio concludendo in 1h29’18” con 1’07” sullo svizzero Isai Naeff, capoclassifica di Coppa Europa, che allo sprint ha per il secondo posto ha preceduto il francese Deuffic Charly.

La bergamasca Bellini 10ª fra le Seniores

Fra le donne Seniores successo della tedesca Helen Hoffmann che è risalita dalla terza posizione e si è imposta in 1h05’54” allo sprint sulla svizzera Marina Kaelin; terza a a 30” l’altra svizzera Anja Weber, decima a 2’08” la bergamasca Martina Bellini. Nella gara maschile dei Senior successo del francese Sabin Coupat che ha viaggiato nella pancia del gruppetto formatosi in testa alla gara per gran parte dei 20 km uscendo nel finale chiudendo in 1h25’22” con 2” di margine sullo svizzero Fabrizio Albasini e 3” sul connazionale Mathis Desloges. Migliore degli italiani è un ottimo Lorenzo Romano, 7° a 44”.