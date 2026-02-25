Burger button
Sport / Valle Brembana Mercoledì 25 Febbraio 2026

Coppa Europa: si tinge d’oro la campagna di Norvegia di Ghisalberti

SCI ALPINO. La 25enne di Zogno, dopo l’argento nel primo gigante, si impone nel secondo grazie a una bella rimonta nella seconda manche. Insieme a lei festeggia Collomb (stesso crono).

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il podio del secondo gigante di Oppdal: da sinistra Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti e Dania Allenbach
Il podio del secondo gigante di Oppdal: da sinistra Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti e Dania Allenbach

Prima l’argento, il giorno dopo l’oro. La Norvegia è foriera di soddisfazioni per Ilaria Ghisalberti, che mercoledì 25 febbraio, nel secondo gigante consecutivo di Coppa Europa andato in pista a Oppdal, ha timbrato il secondo sigillo nel circuito continentale dopo quello ottenuto sempre in Norvegia il 10 marzo del 2024. Una vittoria che ha condiviso con la compagna di nazionale Giorgia Collomb, che al termine delle due manche ha marcato lo stesso tempo della zognese: 2’07”62. Terza a 19 centesimi la svizzera Dania Allenbach. La brembana ha costruito il successo nella seconda manche: dopo la prima era infatti settima a 83 centesimi dalla leader austriaca Nina Astner (alla fine 11ª).

«Ho portato velocità al traguardo»

«La gara è stata più tosta di quella del giorno precedente - racconta Ghisalberti -: non c’era visibilità e i tracciati di entrambe le manche erano veloci e con cambi di ritmo. La prima ho tenuto un po’, nella seconda ho provato a spingere di più e nonostante qualche errore nella parte alta del tracciato, sono riuscita ad interpretare bene il raccordo prima del piano finale e portare velocità al traguardo. Sono contenta, vincere è sempre bello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zogno
Sport
Sci alpino
Ilaria Ghisalberti
Giorgia Collomb