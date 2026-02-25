Coppa Europa: si tinge d’oro la campagna di Norvegia di Ghisalberti

Prima l’argento, il giorno dopo l’oro. La Norvegia è foriera di soddisfazioni per Ilaria Ghisalberti , che mercoledì 25 febbraio, nel secondo gigante consecutivo di Coppa Europa andato in pista a Oppdal, ha timbrato il secondo sigillo nel circuito continentale dopo quello ottenuto sempre in Norvegia il 10 marzo del 2024. Una vittoria che ha condiviso con la compagna di nazionale Giorgia Collomb , che al termine delle due manche ha marcato lo stesso tempo della zognese: 2’07”62. Terza a 19 centesimi la svizzera Dania Allenbach . La brembana ha costruito il successo nella seconda manche: dopo la prima era infatti settima a 83 centesimi dalla leader austriaca Nina Astner (alla fine 11ª).

«Ho portato velocità al traguardo»

«La gara è stata più tosta di quella del giorno precedente - racconta Ghisalberti -: non c’era visibilità e i tracciati di entrambe le manche erano veloci e con cambi di ritmo. La prima ho tenuto un po’, nella seconda ho provato a spingere di più e nonostante qualche errore nella parte alta del tracciato, sono riuscita ad interpretare bene il raccordo prima del piano finale e portare velocità al traguardo. Sono contenta, vincere è sempre bello».