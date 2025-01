Coppa Italia: Atalanta-Bologna sarà martedì 4 febbraio. Si ferma Kossounou

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date delle prime due partite dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma il 4 e 5 febbraio. Si comincerà martedì 4 febbraio alle 21 con l’Atalanta che ospiterà il Bologna al Gewiss Stadium di Bergamo nella sfida secca che mette in palio un posto per le semifinali (in programma ad aprile con gare di andata e ritorno) contro la vincente di Juventus-Empoli. Mercoledì 5 febbraio, sempre alle 21, si giocherà invece Milan-Roma. Gli altri due quarti di finale (Juve-Empoli e Inter-Lazio) si giocheranno invece fra il 25 e il 26 febbraio. Giorni e orari degli ultimi due quarti verranno comunicati successivamente dopo la conclusione della fase a gironi di Champions League ed Europa League.

Prosegue il tour de force

Per quanto riguarda l’Atalanta, si profila quindi un altro tour de force: dopo il pareggio di sabato a Udine, i nerazzurri torneranno infatti in campo martedì 14 gennaio alle 20,45 nel recupero dell’ultima partita del girone di andata contro la Juve. Si prosegue sabato 18 gennaio con un altro big match casalingo (sempre alle 20,45) con il Napoli. Poi fra campionato, Champions e Coppa Italia si continuerà a giocare sicuramente due volte alle settimana fino al week end dell’8-9 febbraio e, se l’Atalanta non riuscirà a qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions, si proseguirà per altre due settimane fra campionato e playoff di Champions.

