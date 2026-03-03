Coppa Italia, l’Atalanta contro la Lazio a Roma: torna a disposizione Ahanor

Di sicuro mancheranno Ederson (affaticamento) e gli infortunati Raspadori (ko proprio a Roma nella sfida di campionato del 14 febbraio contro i biancazzurri) e De Ketelaere. Torna invece a disposizione Ahanor che domenica scorsa sul campo del Sassuolo è rimasto fuori per un attacco influenzale. i principali ballottaggi in attacco e in difesa: davanti consueto duello tra Krstovic e Scamacca, che si sono alternati nell’ultimo periodo ricco di impegni. Dietro Djimsiti e Hien si giocano un posto, nella linea tre con Scalvini e Ahanor.