Coppa Italia, l’Atalanta contro la Lazio a Roma: torna a disposizione Ahanor
SFIDA ALLA LAZIO. Prosegue il tour de force dell’Atalanta, unica squadra di Serie A ancora in lizza in tutte le competizioni: mercoledì 4 marzo all’Olimpico di Roma andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio.
Bergamo
L’Atalanta inizia l’assalto alla finale di Coppa Italia: mercoledì 4 marzo alle 21 all’Olimpico di Roma affronta la Lazio nell’andata delle semifinali (diretta su Italia 1). I nerazzurri inseguono la quarta finale dal 2018/19 per riprovare a conquistare il trofeo 63 anni dopo il trofeo alzato nel 1963. La squadra nerazzurra è l’unica italiana ancora in corsa in tutte le competizioni e di conseguenza Palladino dovrà gestire anche la risorse per non spremere troppo i giocatori.
Di sicuro mancheranno Ederson (affaticamento) e gli infortunati Raspadori (ko proprio a Roma nella sfida di campionato del 14 febbraio contro i biancazzurri) e De Ketelaere. Torna invece a disposizione Ahanor che domenica scorsa sul campo del Sassuolo è rimasto fuori per un attacco influenzale. i principali ballottaggi in attacco e in difesa: davanti consueto duello tra Krstovic e Scamacca, che si sono alternati nell’ultimo periodo ricco di impegni. Dietro Djimsiti e Hien si giocano un posto, nella linea tre con Scalvini e Ahanor.
Il ritorno è in programma a Bergamo a fine aprile. In palio la finale del 13 maggio contro la vincente della sfida fra Como e Inter
La semifinale di Coppa Italia è l’unico turno che si gioca con partite di andata e ritorno: la qualificazione si deciderà a Bergamo a fine aprile (indicativamente fra martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, data e orario ancora da stabilire). In palio la finale del 13 maggio contro la vincente dell’altra sfida fra Como e Inter.
