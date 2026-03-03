Burger button
Sport / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

Coppa Italia, l’Atalanta contro la Lazio a Roma: torna a disposizione Ahanor

SFIDA ALLA LAZIO. Prosegue il tour de force dell’Atalanta, unica squadra di Serie A ancora in lizza in tutte le competizioni: mercoledì 4 marzo all’Olimpico di Roma andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il rigore trasformato da Ederson sul campo della Lazio nella sfida di campionato vinta 2-0 dai nerazzurri. In Coppa Italia il brasiliano a Roma non ci sarà
(Foto di Afb)

Bergamo

L’Atalanta inizia l’assalto alla finale di Coppa Italia: mercoledì 4 marzo alle 21 all’Olimpico di Roma affronta la Lazio nell’andata delle semifinali (diretta su Italia 1). I nerazzurri inseguono la quarta finale dal 2018/19 per riprovare a conquistare il trofeo 63 anni dopo il trofeo alzato nel 1963. La squadra nerazzurra è l’unica italiana ancora in corsa in tutte le competizioni e di conseguenza Palladino dovrà gestire anche la risorse per non spremere troppo i giocatori.

Di sicuro mancheranno Ederson (affaticamento) e gli infortunati Raspadori (ko proprio a Roma nella sfida di campionato del 14 febbraio contro i biancazzurri) e De Ketelaere. Torna invece a disposizione Ahanor che domenica scorsa sul campo del Sassuolo è rimasto fuori per un attacco influenzale. i principali ballottaggi in attacco e in difesa: davanti consueto duello tra Krstovic e Scamacca, che si sono alternati nell’ultimo periodo ricco di impegni. Dietro Djimsiti e Hien si giocano un posto, nella linea tre con Scalvini e Ahanor.

Il ritorno è in programma a Bergamo a fine aprile. In palio la finale del 13 maggio contro la vincente della sfida fra Como e Inter

La semifinale di Coppa Italia è l’unico turno che si gioca con partite di andata e ritorno: la qualificazione si deciderà a Bergamo a fine aprile (indicativamente fra martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, data e orario ancora da stabilire). In palio la finale del 13 maggio contro la vincente dell’altra sfida fra Como e Inter.

