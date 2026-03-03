Coppa Italia, Lazio-Atalanta sul maxischermo a Daste
L’INIZIATIVA. Appuntamento mercoledì 4 marzo alle 21 per la semifinale di Coppa Italia alle 21.
Bergamo
Serata nerazzurra a Daste. Mercoledì 4 marzo, con calcio d’inizio alle 21, la sfida Lazio–Atalanta sarà trasmessa su maxischermo nello spazio eventi della centrale, per vivere insieme la semifinale in un’atmosfera da stadio.
L’Atalanta arriva all’appuntamento con l’entusiasmo alto dopo il passaggio del turno nei quarti contro la Juventus e punta ora a un altro traguardo importante: la quarta finale in pochi anni, un obiettivo che potrebbe entrare nella storia recente del club.
Per chi vuole assicurarsi un posto, è possibile prenotare un tavolo contattando il Daste Bistrò al 320 7203193.
