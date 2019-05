Coppa Italia, verso il sogno nerazzurro

Tifosi, ecco come raggiungere l’Olimpico

Su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, lunedì 13 maggio, tutti i percorsi suggeriti per chi arriverà a Roma sia in auto, sia in treno, sia in pullman, oltre a sei pagine dedicate alla finalissima di mercoledì 15 fra Atalanta e Lazio. E sempre da oggi le edicole saranno nuovamente rifornite della sciarpa che il nostro giornale sta proponendo ai suoi lettori per la grande finale di mercoledì 15 e che è andata letteralmente a ruba. Richiedetela con il quotidiano!