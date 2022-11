Cori e lancio di oggetti in campo: 25 mila euro di multa all’Atalanta

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alla partita disputata sabato 5 novembre allo stadio di Bergamo fra Atalanta e Napoli, ha inflitto una multa di complessivamente 25 mila euro all’Atalanta , per «avere suoi sostenitori, prima della partita e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale », nonché cori di altro genere, «percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto (12 mila euro); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della partita, intonato un coro insultante nei confronti del direttore di gara (tre mila euro); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della partita e al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di gioco che non colpivano alcuno (10 mila euro).