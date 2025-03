Corsa campestre, Bergamo agguerrita ai Campionati italiani di Cassino

Sabato 15 e domenica 16 marzo si disputerà a Cassino, in provincia di Frosinone, la tradizionale «Festa del cross», ovvero i Campionati italiani di corsa campestre di tutte le categorie dai cadetti in su. Il movimento bergamasco si presenta con numeri di tutto rispetto: 111 iscritti, nove formazioni. L’obiettivo è tornare a Bergamo con più medaglie possibili: nel 2024 furono una decina, bottino che sarebbe gradito anche stavolta.

Alice Gaggi (a sinistra) e Vivien Bonzi de La Recastello Radici Group di Gazzaniga

Il nome più in vista, fra quelli di casa nostra, è quello di Sebastiano Parolini del Gav Vertova, 27enne di Dalmine, che parteciperà al cross «corto» sui 3 km dopo la staffetta 4x1 giro (gli altri tre saranno Ahmad Sharooz, Federico Demarchi e Omar Cattaneo). La società seriana si presenterà nel Lazio con 42 rappresentanti. Gli altri club orobici sono Atl. Valle Brembana (Luigi Turrin, Carlo Tagliabue, Cristian Pesenti Pesenti, Gabriele Licini, Alain Cavagna e Stefano Benzoni i nomi di spicco), La Recastello Radici Group di Gazzaniga (Luca Magri, Isacco Costa, Alice Gaggi, Vivien Bonzi, Bea Bianchi), Atl. Bergamo 59 Oriocenter (Francesca Ronchi, Alessandro Morotti), Pool Società Alta Val Seriana (Matilde Mologni), Us Rogno (Nicola Morosini), Bergamo Stars, Atl. Pianura Bergamasca e Atl. Saletti. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport domenica dalle 10,50 alle 12,20; diretta integrale della seconda giornata su www.atleticaitaliana.tv.